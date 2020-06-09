11 مليون جنيه لبناء استراحة.. غضب بـ«النواب» من ميزانية وزارة التعليم

طالب نواب باجتماع لجنة التعليم بمجلس النوا،ب برئاسة النائب سامي هاشم، بضرورة إعادة النظر في موازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020-2021.وطالبت ماجدة نصر، عضو اللجنة، بضرورة حضور وزيري التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، لعرض خططهم الوزارية للوضع التعليمي في مصر بعد جائحة كورونا، مشددة: "لازم نعرف هل هناك فعلا خطط جديدة للوضع الراهن وللمستقبل".وانتقدت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، بعض بنود موازة وزارة التربية والتعليم، خاصة بند التوعية بالأمن المائي، والذي يصل إلى 800 مليون جنية، وأيضا بناء استراحة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بـ11 مليون جنيه، ومخزن في أسيوط بـ1.5 مليون جنيه، أيضا بناء إدارة تعليمية بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية بـ1.5 مليون جنيه، مؤكدة أننا بحاجة إلى إعادة النظر في موازنة التربية واتعليم متسألة عن موازنه هيئة الضمان والجودة والاعتماد.ومن جهته، قال النائب هاني أباظة، إن رؤية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020-2021 غير واضحة المعالم، ولا يعرف نظام التعليم للعام القادم إذ قدمت الوزارة موازنة قديمة، وهناك تكرارية للبنود، وأيضا تكلفة زائدة في بعضها، ولم يتم التنسيق بين القائمين عليها مع الوزرات الأخرى المشتركة معهم في تقديم هذه البرامج.ومن جهتها، طالبت إنجي فهيم، عضو اللجنة، بضرورة ترشيد الإنفاق العام بالنسبة للموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020-2021، مطالبة بضرورة تجهيز المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد خاصة في ظل جائحة كورونا، قائلة: "الحمامات غير مجهزة بالمدارس وإحنا بنطلب من الطلاب غسل إيديهم طيب إزاي".وأضافت فهيم، أن هناك زيادة في الأجور ونحن بحاجة لمعرفة خطة الأبنية التعليمية للانتهاء من تجهيز الفصول وكم عددها، مؤكدة أن هناك بنود كثيرة بالموازنة بحاجة إلى فهمها تستوجب حضور وزير التربية والتعليم للجنة وسماع رؤيته.وقال النائب عمرو الجويري، عضو اللجنة، إنه لابد من خطة واضحة من وزارة التربية والتعليم بما يحدث بشأن جائحة كورونا، ولابد من إعادة النظر في برامج الأداء الخاصة بالوزارة، حيث أن هناك 2.5 مليار جنيه لبرنامج تعزيز المواطنة والمسؤلين وتنمية الوعي السياسي، متسائلا: "كيف سيتم قياسها؟".ومن جهتها، طالبت رشا إسماعيل، عضو اللجنة، بتعينها في ديوان وزارة التربية والتعليم، متهكمة أن مرتبها كأستاذة جامعية لم يزد منذ 2012، فيما تشمل الموازن أرقاما ضخمة يتقاضها موظفي الديوان والسائقين الخاصين بالوزارة، قائلة: "إيه كل المصاريف دي، رغم إن المدرسيين لم تزيد مرتباتهم".