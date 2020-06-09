12 أغسطس.. محاكمة متهمين باختلاس أموال شركة
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:38 م
عادل عبد العالطباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين وأمانة سر عادل الشيخ، اليوم الثلاثاء، محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل" بتهمة الاختلاس إلى جلسة 12 أغسطس المقبل للمرافعة.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين "ع. هـ"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "دير أند ديل"، و"م. أ"، عضو مجلس الإدارة، و"ل. م "، صينية الجنسية، مدير تنفيذي للشركة.
وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول من العاميلن بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها بحساب الشركة فاحتبسها لنفسه بنية تملكه.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين "ع. هـ"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "دير أند ديل"، و"م. أ"، عضو مجلس الإدارة، و"ل. م "، صينية الجنسية، مدير تنفيذي للشركة.
وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول من العاميلن بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها بحساب الشركة فاحتبسها لنفسه بنية تملكه.