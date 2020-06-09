12 أغسطس.. محاكمة متهمين باختلاس أموال شركة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين وأمانة سر عادل الشيخ، اليوم الثلاثاء، محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل" بتهمة الاختلاس إلى جلسة 12 أغسطس المقبل للمرافعة.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين "ع. هـ"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "دير أند ديل"، و"م. أ"، عضو مجلس الإدارة، و"ل. م "، صينية الجنسية، مدير تنفيذي للشركة.وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول من العاميلن بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها بحساب الشركة فاحتبسها لنفسه بنية تملكه.