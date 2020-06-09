البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات بيع مؤسسية على غالبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها والقيادية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 583 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 75. 0% بما يعادل 83.40 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 73. 0%، بما يعادل 9.24 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1.277 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار و200 مليون جنيه، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بتداولات بلغت نحو 494.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 41.9 ألف صفقة بيع وشراء.