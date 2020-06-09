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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: العراق ثالث بؤرة لكورونا في الشرق الأوسط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:31 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
منار أحمد
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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يعتبر ثالث بؤرة لوباء كورونا في الشرق الأوسط، بعد تركيا وإيران.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، إلى أن العراق سيصبح مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران، في حالة عدم الوقاية من الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن إسماعيل أن المواطن العراقي لا يزال يشكك بوجود فيروس كورونا بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مضيفًا أن القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية كانت صحيحة لكن الشدة في التطبيق كانت بسيطة، وسيبقى تمديد حظر التجوال للسيطرة على الوباء.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت في أثناء الحظر الجزئي لم تطبق بشكل صحيح، ونحتاج الى إجراءات صحية وأمنية، لافتًا إلى أن إجراءات وزارة الصحة صحيحة في كيفية احتواء الوباء لكن المواطنين غير ملتزمين بشروط الوقاية وتشكيك الآخرين بحقيقة الفيروس.

وأوضح إسماعيل، أن انهيار النظام الصحي سينعكس على الزيادة في تسجيل الإصابات، كما ستتخطى إيران وتركيا هذا، ويصبح العراق مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط في حالة عدم التزام المواطنين بالوقاية.

وبين أن الموجة الثانية في العراق وإيران والعالم ليست هي الأخيرة من كورونا، وستستمر الموجات حتى الشتاء المقبل على أقل تقدير بسبب عدم التوصل إلى علاج أو لقاح له.

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