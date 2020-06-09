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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: العراق يواجه أزمات كبيرة ليست كورونا فقط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:19 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه أزمات كبيرة، مشيرًا إلى أن العراق أمام تحد كبير.

وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن "الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح ".

وأضاف: "نستجيب لمطالب المواطنين، ونحس بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق أمام مرحلة تحد حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح".

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