«باركليز» يواجه تهمًا متعلقة بالتضليل في صفقات مشبوهة مع قطر

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء، بعضا من وقائع جلسة المحاكمة الأخيرة حول بنك باركليز ودفع مبالغ وقروض مالية كبيرة للحكومة القطرية، ووفقا للصحيفة، فقد جاء في مذكرة الادعاء، في الدعوى القضائية ضد مصرف "باركليز" أمام محكمة بريطانية عليا، أن البنك البريطاني تعمّد "تضليل السوق"، حيث تعمد اخفاء شروط سرية تم الاتفاق عليها مع مسؤولين قطريين من أجل جذب استثماراتهم في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.وتابعت الصحيفة، أن "باركليز" تعمد بشكل عام "إخفاء معلومات" عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، فيما وتتهم شركة PCP Capital، المملوكة لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي، البنك البريطاني بتعمد خداع السوق المالي البريطاني بشأن الاتفاقيات السرية مع مسؤولين قطريين،لاسيما وأنه تم بموجب هذه الاتفاقيات السرية ضخ رؤوس أموال في البنك خلال عمليتي اكتتاب في عام 2008 بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني.يذكر ان بنك باركليز وفقا لتقارير سابقة، قد لجإ إلى هذه الحلية مع النظام القطري من أجل تفادي تأميم "باركليز" في إطار خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية آنذاك، يأتي هذا في الوقت الذي ينفي فيه "باركليز" ارتكاب أي مخالفات ويقول إن ادعاءاتPCP لا أساس لها.