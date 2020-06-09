السيطرة على حريق محول كهرباء بعرب الوالده بحلوان
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:16 ص
هدير مصطفيطباعة
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع داخل محول كهرباء بمنطقة عرب الوالدة بحلوان.
على الفور تم الدفع بسيارتين مطافئ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق دون إصابات.
تفاصيل حريق محول كهرباء في حلوانكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع النيران داخل محول كهرباء يقع وسط منطقة سكنية داخل مولد كهربائي فى منطقة الملاءة بعرب الوالدة، شارع ياسر العلاف.
على الفور تم الدفع بسيارتين مطافئ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق دون إصابات.