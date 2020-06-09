السيطرة على حريق محول كهرباء بعرب الوالده بحلوان

تفاصيل حريق محول كهرباء في حلوان

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع النيران داخل محول كهرباء يقع وسط منطقة سكنية داخل مولد كهربائي فى منطقة الملاءة بعرب الوالدة، شارع ياسر العلاف.على الفور تم الدفع بسيارتين مطافئ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق دون إصابات.