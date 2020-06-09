مجموعة «هاكرز» يونانية تخترق مواقع الحكومة التركية

اخترقت مجموعة الهاكرز اليونانية «Anonymous» مواقع للحكومة التركية، بما في ذلك وزارتي الدفاع والخارجية، فضلًا عن معهد الأمن السيبراني، وذلك ردًا على هجمات إلكترونية على موقع يوناني من قبل هاكرز أتراك، وفقًا لما ذكره موقع «نيو أوروبا».ولفت الموقع إلى أن ذلك يأتي بعدما أسقط الهاكر التركي ايديز تيم الذي يدعى «الجندي الإلكتروني لتركيا» موقع بلدية تشالكيدونا في سالونيك اليونانية، وكتب رسالة تقول «اعرف حدودك» باليونانية والتركية والإنجليزية، في حين تم استبدال الصفحة ببعض الصور من فيلم «منغول» عن حياة جنكيز خان.وردًا على الاختراق التركي، شاركت يوم أمس الأحد مجموعة «Anonymous Greece» في منشور لها على «فيس بوك»، لقطة شاشة مع صفحة وزارة الخارجية التركية، التي أسقطها الهاكرز اليونانيون.واستمرت سلسلة الهجمات حتى اليوم الإثنين، حيث ضربت المجموعة اليونانية معهد الأمن السيبراني التابع للحكومة التركية هذه المرة، وحصلوا على بيانات طبية لـ150 ألف مواطن تركي.