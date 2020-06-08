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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

البابا تواضروس: السيسي مايسترو والله استخدمه في جميع الإنجازات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:05 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
سناء إسماعيل
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هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على بداية عام جديد بفترة حكمه لمصر، قائلا «بشكر الله على كل أعماله في مصر، و6 سنين هي في عمر الزمن ليست كثيرة، لكن ما شهدته مصر من إنجازات ونجاحات كثيرة فالحقيقة أن الله استخدم الرئيس في جميع الإنجازات في الطاقة والزراعة والصناعة والاقتصاد والصحة».

وأضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية ten، أنه عندما يتم عمل مراجعة على الأعمال التي تمت فسيدي الرئيس بمثابة المايسترو لكل هذه الأعمال وننتهز الفرصة لتهنئته وربنا يعيطه القدرة على مواجهة التحديات، فبلادنا برغم النجاحات لكن التحديات التي واجهها في البداية ومازال يواجهها حتى الآن وآخرها إعلان مبادرة القاهرة والذي خرج ببنود قوية وقوبل بشكل إيجابي من قبل العديد من الدول.

وتابع: «يواجه تحدي جديد من الحدود الليبية والناحية الشرقية وتحدٍ في الشمال والجنوب، وأنا واثق أن الله يعمل وأن القائد مستنير والمايستروا مع المسئولين الذين يعملون بإخلاص من أجل البلد سنتخطى التحديات، وواثق أن كل عام يكون أفضل من الآخر».

وعن أهم إنجازات الرئيس، قال: «سألت نفسي هذا السؤال عن أهم إنجاز في البلد يا ترى عندما تعامل مع العشوائيات، أو فيروس سي، ومبادرات الصحة الأخرى ومشروع الطاقة، عندما أقارن لا أعلم من أين أبد وأعتقد أن ما يتعلق بالصحة هو رقم واحد».

وعن الإجراءات الاحترازية التي يتبعها للوقاية من فيروس كورونا، قال: «مقللين المقابلات والاجتماعات والأنشطة وبعض الاجتماعات تتم من خلال زووم ونستخدم المطهرات والكمامة ومواد التعقيم وربنا يستر على مصر».

وأكد أنه عندما ينظر إلى منظومة التعليم، نجد أن هناك خطط لتطويره، لكنه يحتاج لخطط أكثر سواء للإداريين والمسئولين وأتمنى أن يأخذ التعليم مساحة أكبر من الاهتمام، وسمى البابا تواضروس دفعة الثانوية العامة هذا العام بـ«دفعة كورونا» متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

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