5 زيوت عطرية تعزز الاسترخاء والثقة بالنفس

قدم موقع " healthybuilderz" الطبى، عدد من الزيوت العطرية التى تساعد فى تحسين الحالة النفسية:

ـ زيت اللافندر الأساسي

ـ زيت الروزماري العطري

ـ زيت الإيلنج العطري

ـ زيت البابونج العطري

ـ زيت البرجموت العطري

هل يمكن للعطور أن تساعد حقًا في زيادة ثقتك بنفسك؟، يقول الخبراء بالتأكيد، فقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن بعض الروائح يمكن أن يكون لها تأثير نفسى جيد.في عالم العلاج بالروائح العطرية، يُعرف زيت اللافندر الأساسي بقدرته على تهدئة كل من الجسم والعقل، ويرجع ذلك إلى خصائصه المريحة إلى أنه شيء يمكن أن يساعدك على تحقيق الثقة.ونظرًا لخصائصه المهدئة للجسم والعقل، فإن زيت اللافندر مفيد للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق أيضًا، فهذا الزيت العطري رائع أيضًا لتشجيع النوم الجيد ليلًا.بفضل قدرته على تعزيز ذاكرة المرء، يمكن أن يساعد زيت إكليل الجبل الأساسي بالتأكيد على منحك الثقة التي تحتاجها لأداء المهام اليومية.يساعد فى تعزيز الاسترخاء، وهو أمر يسعى إليه الكثيرون في هذا العصر المليئ بالضغوط، من خلال السماح لك بتحقيق أقصى قدر من الهدوء.يمكن أيضًا استخدام زيت البابونج الأساسي للتعامل مع مجموعة متنوعة من أشكال القلق والعصبية.يشيع تناول نفحة من زيت البرجموت العطري بشكل شائع للتحكم في الغضب، ونتيجة لذلك، ستجد أنه من الأسهل التخلص من الأفكار المرعبة التي يمكن أن تمنعك من الحصول على الثقة التي تحتاجها.ويمكن استخدام هذا الزيت العطري أيضًا لعلاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الصدفية والأكزيما، مما يساعدك على جعلك تبدو وشعورًا لطيفًا، وهو أمر أساسي لزيادة ثقتك.