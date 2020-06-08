أستاذ قانون دولي يستنكر موقف إثيوبيا من ملء سد النهضة

علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون موافقة مصر، قائلًا: "المواقف الإثيوبية سواء كانت أفعالا أو تصريحات شاذة وغريبة منذ 2011".أضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أديس أبابا دولة جامحة وتضع تحت قدمها كافة المبادئ والقوانين الدولية، مضيفًا أن السودان تحدث مؤخرًا بأن معدلات أمن سد النهضة ليست كافية، وهذا قد يؤثر على الخرطوم بالسلب.وأشار إلى أن إثيوبيا ما زالت ترفض وجود وسيط في مفاوضات سد النهضة، رغم أن كل مقترحات الوسيط ليست ملزمة لأي طرف: "دعنا ننتظر، ربما تحدث معجزة".وأعلنت السودان، الإثنين، عقد لقاء مرتقبا لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، موضحة أن ملء سد النهضة يجب أن لا يبدأ قبل توافق ثلاثي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.