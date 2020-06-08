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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي نمساوي يدعو الاتحاد الأوروبي لقطع المساعدات عن تركيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:17 م
السياسي النمساوي
السياسي النمساوي هارالد فيليمسكي
أبوزيد على
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اتهم السياسي النمساوي، هارالد فيليمسكي، تركيا بتعمدها استفزاز دول الاتحاد الأوروبي، ودعا فيليمسكي، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى وقف المساعدات المالية الممنوحة لتركيا بسبب سياسات الرئيس رجب أردوغان الاستبدادية، وفقًا لما أورده موقع "تركيا الآن".

وذكر الموقع أن فيليمسكي، كان قد قال "إنه من غير المقبول منح أنقرة المزيد من الأموال الأوروبية، إذ إنها تريد ابتزاز الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة واللاجئين، ويجب على الاتحاد ألا يسمح بابتزازه من قبل سلطة استبدادية كنظام أردوغان".

وأعاد فيليمسكي، للأذهان قضية دفع أردوغان آلاف المهاجرين إلى الحدود التركية اليونانية في مارس الماضي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفي الوقت ذاته ابتزازًا منه للاتحاد الأوروبي، وعقب بقوله "بفضل الإجراءات الأمنية الحاسمة في اليونان ونجاحها في حماية الحدود الأوروبية، فشلت خطة أردوغان".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر منح مساعدات مالية تبلغ 585 مليون يورو، للدول التي تضم عددًا كبيرًا من اللاجئين، بواقع 485 مليون يورو لتركيا، والباقي للأردن ولبنان، وكان الاتحاد قد عقد اتفاقا مع أنقرة في 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل 6 مليارات يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.

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