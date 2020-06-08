رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأخوان».. حلقة وصل حلف اشلر «قطر-تركيا» الذي غيره سقوط مرسي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:08 ص
مرسي
مرسي
أمينة ذكى
طباعة
قال موقع "أحوال" التركي، إن جماعة الإخوان كانت الرابط المشترك الذي أدى إلى تكوين الحلف القطري التركي عقب مقاطعة دول الرباعي لقطر في عام 2017، إثر دعمها للجماعة ولإيران ولأذرع التخريب في المنطقة العربية.

وقال الموقع، إن تركيا قدمت من الدعم الكثير لقطر في أعقاب المقاطعة العربية، حيث شكلت جسرًا جويًا وأرسلت القوات والطعام، وفي غضون ذلك، لم تتردد تركيا في إدارة ظهرها لبلدين كانت لها علاقات متوترة معها بالفعل وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل حاولت تغيير توازن القوى في المنطقة من ليبيا إلى سوريا، ومن اليمن إلى السودان.

أسباب دعم تركيا لقطر

أولها علاقة الرئيس رجب طيب أردوغان الغامضة بأمير قطر، والتي لا تتماشى مع العادات الدبلوماسية، على سبيل المثال، عام 2018 أعطى آل ثاني أردوغان طائرته الخاصة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، ولم تقدم أنقرة أي تفسير حول السبب.

كما أصبح أمير قطر الزعيم الذي قام بأكبر عدد من الزيارات إلى تركيا في السنوات الأخيرة، كان هناك الكثير من التكهنات حول سبب الحاجة إلى العديد من الاجتماعات المباشرة بين الزعيمين، في حين أن محتوى اللقاءات غير معروف، فمن الواضح أن عامل الإخوان المسلمين هو أحد أهم الروابط التي تجمع هذين الزعيمين، وبينما تعود علاقات تركيا مع قطر إلى أبعد من ذلك، اتخذت العلاقات بين الحليفين بُعدًا جديدًا بعد رئاسة زعيم الإخوان المسلمين محمد مرسي في مصر عام 2012.

مرسي وقطر وأنقرة

قال الموقع التركي، إنه مع وصول مرسي لسدة الحكم في مصر زدات مطامع أنقرة والدوحة، حيث بدأتا في وضع خطط للإطاحة أو تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط بالتعاون مع الإخوان المسلمين أو الجماعات ذات الصلة في دول عربية أخرى، وأصبحت كل دولة بما في ذلك تونس وليبيا والمغرب ودول الخليج والأردن وسوريا والجزائر واليمن هدفا لمطامع الإخوان وتركيا وقطر، لكن الإطاحة بمرسي عام 2013 وإسقاط نظامه، دمر خطط تركيا وقطر، وتحولت هذه الدول من استراتيجية كانوا فيها صانعي ألعاب إلى مفسدين لعبة، وأصبحت ليبيا وسوريا واليمن والصومال اصوب عينيهما.

ومن أسباب إنشاء المحور التركي القطري، هو الثروة المعدنية في قطر وحاجة تركيا لها، حيث تأثر الاقتصاد التركي بشكل متزايد بخطوات أردوغان في السياسة الخارجية منذ عام 2013، والتراجع في سيادة القانون وحقوق الإنسان في البلاد ونهج التجارة الذي مهد الطريق للفساد.

سبب آخر مزعوم وهو أموال قطر، حيث اعتبر أردوغان أن قطر ستكون طوق النجاة المالي له، مع الآخذ في الاعتبار أن قطر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على فتح خط مقايضة العملة مع تركيا هذا العام، حيث يكافح اقتصاد البلاد للتعافي من أزمة العملة.

ومن الروابط التي تدعم الحلف القطري التركي مشاركة قطر في استكشاف الغاز الطبيعي مع عملاق الطاقة الأمريكي إكسون بالقرب من قبرص في منطقة تعتبرها تركيا جزءًا من الجرف القاري، علاوة على ذلك، قامت شبكة الجزيرة القطرية بتغطية العدوان التركي في سوريا على أنه "عملية ربيع السلام" التركي في شمال سوريا في أكتوبر من العام الماضي.

ومن مظاهر هذا الحلف أيضا، نشر وحدة تركية قوامها حوالي 3،000 جندي في قاعدة طارق بن زياد العسكرية في قطر، كما تم التوقيع على الثكنات للقوات التركية خلال زيارة أردوغان لقطر في نوفمبر من العام الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

الجيش الليبى يدمر سرية مدفعية تركية قرب سرت

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يناشد وزارة الثقافة بدعم المشروعات الثقافية الصغيرة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

مروة مجدي تحصل على الماجستير عن «أثر النمط القيادي في التهكم التنظيمي»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح