مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في مدريد (فيديو)

تجمع المئات أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، في مظاهرة تضامن مع جورج فلويد، واحتجاجا على عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة، وفق مقطع فيديو أذاعته فضائية "روسيا اليوم".وتشهد عدد من الولايات الأمريكية مظاهرات ضخمة رافقتها أعمال شغب على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة في مينيابوليس.وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظها فلويد خلال عملية القبض عليه بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.