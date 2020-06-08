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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دعوة للتفاؤل».. كورونا يتراجع ودول تستعد لعودة الحياة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:28 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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أعلنت نيوزيلندا تسجيل صفر حالات نشطة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعليه أعلنت الحكومة عزمها رفع كل القيود المتبقية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والعودة إلى الإيقاعات الطبيعية.

وصرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، بأنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من غدا الثلاثاء، باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.

أكدت السلطات أن الفيروس أصبح تحت السيطرة، وذلك عقب تصريحات الرئيس ميجيل دياز كانيل وبدعم من البيانات الرسمية التي أظهرت، أمس الأحد، عدم تسجيل وفيات بكورونا لليوم الثامن على التوالي.

وشدد الرئيس الكوبي على أن الجائحة في الجزيرة باتت تحت السيطرة، مع إمكان الإعلان الأسبوع المقبل عن تخفيف تدريجي للإغلاق.

كما سجلت كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بيانات مماثلة متفائلة، بإعلانهما صفر وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت وزيرة الصحة في اسكتلندا جين فريمان، أعلنت أمس الأحد، أن اسكتلندا لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بين المرضى الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية أيضا إنها لم تسجل وفيات جديدة.

وبسبب تلك البيانات فتحت الحكومة الأيرلندية كل متاجرها استعدادا لرفع كامل القيود نهاية الشهر الجاري.

وفي أوروبا أيضا، واصلت الدنمارك، إجراءات رفع العزل، وإعادة الحياة إلى مرافقها الترفيهية والرياضية.

ورفعت وزارة الصحة فى الدنمارك، اليوم الاثنين، الحد المسموح به في التجمعات العامة من عشرة أفراد إلى 50 فردا، مع تخفيفها لتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى فرنسا، أكدت السلطات سيطرتها على الفيروس، وتجاوزها الأسوأ بتسجيل أقل حصيلة وفاة منذ شهر مارس الماضي.

وانخفض عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات، مما يمثل تراجعا مستمرا في الحالات الحرجة منذ بلوغ الذروة في بداية أبريل.

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