مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-6-2020 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم فى شرم الشيخ



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وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.صلاة الفجر 3:08 صصلاة الظهر 11:54 صصلاة العصر 3:29صلاة المغرب 6:55صلاة العشاء 8:27صلاة الفجر 3:08 صصلاة الظهر 11:58 صصلاة العصر 3:37 مصلاة المغرب 7:02 مصلاة العشاء 8:37 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةصلاة الفجر 3:02 صصلاة الظهر 11:50صصلاة العصر 3:27 مصلاة المغرب 52: 6 مصلاة العشاء 8:25 مصلاة الفجر 3:05 صصلاة الظهر 11:41 صصلاة العصر 3:12 مصلاة المغرب 6:38 مصلاة العشاء 8:06 ممواقيت الصلاة فى أسوانصلاة الفجر 3:21 صصلاة الظهر 11:48 صصلاة العصر 3:10 مصلاة المغرب 6:39 مصلاة العشاء 8:03 مضوابط وموعد فتح المساجدوفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع المساجد وفق النظام المحدد.ونفت وزارة الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات، وجددت الوزارة تأكيدها على عدم الإدلاء بأية مواعيد أو تصريحات بهذا الشأن حتى الآن.وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تدلي بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.