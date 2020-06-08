مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-6-2020 فى مصر
الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:03 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 11:54 ص
صلاة العصر 3:29
صلاة المغرب 6:55
صلاة العشاء 8:27
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 11:58 ص
صلاة العصر 3:37 م
صلاة المغرب 7:02 م
صلاة العشاء 8:37 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:02 ص
صلاة الظهر 11:50ص
صلاة العصر 3:27 م
صلاة المغرب 52: 6 م
صلاة العشاء 8:25 م
صلاة الفجر 3:05 ص
صلاة الظهر 11:41 ص
صلاة العصر 3:12 م
صلاة المغرب 6:38 م
صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 3:21 ص
صلاة الظهر 11:48 ص
صلاة العصر 3:10 م
صلاة المغرب 6:39 م
صلاة العشاء 8:03 م
ضوابط وموعد فتح المساجد
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع المساجد وفق النظام المحدد.
ونفت وزارة الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات، وجددت الوزارة تأكيدها على عدم الإدلاء بأية مواعيد أو تصريحات بهذا الشأن حتى الآن.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تدلي بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
مواقيت الصلاة اليوم
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 11:54 ص
صلاة العصر 3:29
صلاة المغرب 6:55
صلاة العشاء 8:27
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 11:58 ص
صلاة العصر 3:37 م
صلاة المغرب 7:02 م
صلاة العشاء 8:37 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:02 ص
صلاة الظهر 11:50ص
صلاة العصر 3:27 م
صلاة المغرب 52: 6 م
صلاة العشاء 8:25 م
مواقيت الصلاة اليوم فى شرم الشيخ
صلاة الفجر 3:05 ص
صلاة الظهر 11:41 ص
صلاة العصر 3:12 م
صلاة المغرب 6:38 م
صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 3:21 ص
صلاة الظهر 11:48 ص
صلاة العصر 3:10 م
صلاة المغرب 6:39 م
صلاة العشاء 8:03 م
ضوابط وموعد فتح المساجد
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع المساجد وفق النظام المحدد.
ونفت وزارة الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات، وجددت الوزارة تأكيدها على عدم الإدلاء بأية مواعيد أو تصريحات بهذا الشأن حتى الآن.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تدلي بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.