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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الاتصالات يوضح قواعد التنقل بين شركات المحمول بنفس الرقم

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:00 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
أحلام عبدالرحمن
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قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القرار الجديد الخاص بقواعد تنظيم تنقل العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم يتيح للعميل نقل خدمة المحمول إلى شبكة أخرى خلال 24 ساعة، لكن لا يسمح له بالعودة للشركة الأولى أو أي شركة أخرى إلا بعد مرور 4 شهور على تعامله مع الشركة الجديدة.

ولفت وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن سبب القرار هو شكاوى البعض من خدمات الشركة التي يتعامل معها، لكن ما يربطه بها هو الرقم، لهذا أصبح الطلب يوافق عليه خلال 24 ساعة فقط، شرط تسديد آخر فاتورة.

وأوضح أن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين شركات المحمول، لا يتطلب موافقة الشركة المتروكة ولكن بمجرد سداد آخر فاتورة شهرية، والشركة التي ينضم إليها العميل ستتولى أى تسويات مالية حدثت طوال الشهر.

ولفت إلى أن طلب العميل للانتقال إلى شبكة أخرى أصبح يناقش خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بـ15 يوما بالآلية القديمة لانتقال العملاء.

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