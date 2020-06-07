إحالة عصابة سرقة «سيارات السلام» بالإكراه للمحاكمة

أمرت نيابة السلام، الأحد، إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بالإكراه والشروع في قتل سائقيها بالسلام للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم إيهاب.م، عزام.ع، ولاء.ع عاطلين وأقروا بإرتكابهم جرائم سرقة السيارات بالإكراه بطريق بلبيس الجديد وطريق جوزيف تيتو والشروع في قتل سائقيها، كما أقروا بإخفائهم للسيارات بمنطقة أبوكبير بالشرقية، كما أقروا بسرقتهم لـ٧ سيارات بذات الأسلوب.كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بسرقة سيارتهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان بقية السيارات المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.