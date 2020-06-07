«أكلة في الحظر».. طريقة تحضير «كفتة بانيه بالجبنة»

المكونات:

طريقة التحضير:

تسبب الحجر المنزلي في إظهار المواهب المدفونة لدى الكثيرين، ولعل أهم هذه المواهب الطبخ، والتفنن في إعداد الطعام، فلم يقتصر دخول المطبخ على النساء فقط بل لكل أفراد الأسرة.وفي هذا التقرير نرصد طريقة جديدة لطهي "كفته بانيه بالجبنة" بسهولة ويسر، حيث تتميز بالمذاق الجيد والشهي.• 500 جرام لحمة مفرومة• 100 جرام بصلة مبشورة• 100 جرام جبنة موزاريلا• 5 جرام فلفل أسود• 15 جرام توابل كفته• 1 كيس فجيتار• 5 عدد بيضه مخفوق• 300 جرام دقيق• زيت للقلي• بقدونس للتزيينتصفية البصل في مصفاة صغيرة ونضعها على اللحمة في بوله ونضع جميع البهارات وتوابل كفتة ونخلط جيدا باليد حتى تتجانس كل المكونات.يقلب بشكل جيد حتى يكون قوام اللحمة مناسب وندخلها الثلاجة نص ساعة تتشمع ونطلعها على الحشو نفردها على أيدينا ونحط الموزاريلا ونغلقها بإحكام.نضع الكفتة في الدقيق الأول وثم البيض وبعدها فى الفيجيتار ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعه ثم تقلي في زيت غزير.يتم إخراجها من القلى على مناديل مطبخ لتمتص الزيت الزائد وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم بجانب مكرونة وبطاطس محمرة وسلطة.