حالتا وفاة و111 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وحالتي وفاة.وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 17863 حالة، و298 وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم إعادة حركة القطارات، حتى إشعار آخر، والتي كان مقررا أن تستأنف غدا الإثنين.في السياق ذاته، أغلقت وزارة التعليم لدى الاحتلال 116 مدرسة وروضة أطفال، بعد ظهور حالات مصابة بكورونا داخلها.وأكدت إصابة 330 طالبا ومدرسا، فيما تم عزل نحو 7 آلاف آخرين.ويجتمع المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا "كابينت كورونا"، غدا، لبحث التصدي لعودة انتشار "كوفيد- 19" مرة أخرى.