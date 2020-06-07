بعد خروجه من العزل.. وزير الري يوجه رسالة للفلاحين

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في برنامج "كلمة ورسالة" التابع للوزارة، رسالة لفلاحي ومزارعي مصر.وقال وزير الري، الذي دخل في الحجر الصحي، عقب مخالطة محافظ الدقهلية الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا: "لكل الفلاحين، ارتدوا الكمامات، حماية لينا ولأهلنا".يذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد عزل نفسه 14 يومًا منذ 19 مايو، كإجراء احترازي بعد مقابلة محافظ الدقهلية المصاب.