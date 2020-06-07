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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بث صلوات السجدة لـ«عيد العنصرة» من الكنيسة المرقسية

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:09 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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تبث القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم، صلوات السجدة لعيد العنصرة، وذلك من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

يأتي ذلك ضمن القداسات الاستثنائية التي نظمتها الكنيسة بقرار من المجمع المقدس خلال نهاية الشهر الماضي، ولكنها مقتصرة على الكاهن والأسقف وشمامسة لا يتخطى عددهم الـ"6".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد 7 يونيو، بعيد العنصرة وهو العيد الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ10 أيام متتالية، أي عقب مرور 50 يومًا من قيامة السيد المسيح.

وفي هذا العام تقتصر صلوات عيد العنصرة على الأساقفة والكهنة فقط، نظرًا لما تمر به البلاد من أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة حتى نهاية يونيو الجاري.

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