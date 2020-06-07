نتنياهو يجتمع برؤساء مستوطنات الضفة الغربية اليوم

يعقد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اجتماعا برؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لبحث مخطط فرض السيادة على الضفة والأغوار.ومن المقرر أن يدعو نتنياهو، رؤساء المستوطنات، إلى ضرورة دعم خطوة الضم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على تنفيذ ذلك المخطط مقابل إقامة دولة فلسطينية، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.في السياق ذاته، أكد مسئولون أمنيون لدى الاحتلال الإسرائيلي أنهم لم يطلعوا على خرائط خطة فرض السيادة حتى الآن، مشيرين إلى أنهم لا يمكنهم توقع اليوم الذي سيتم فيه إعلان بدء التنفيذ بشكل نهائي.وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، أنه سيفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار بحلول شهر يوليو المقبل.