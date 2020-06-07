الأنبا ديمتريوس يترأس قداس عيد العنصرة بالكنيسة المرقسية

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها بالمنيا، اليوم، صلوات القداس الإلهي لعيد العنصرة، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر مطرانية ملوي.ويعد هذا القداس ضمن القداسات الاستثنائية التي دعا المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإقامتهم وهما قداس عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وقداس عيد العنصرة.ونظمت جميع الكنائس الأرثوذكسية، اليوم، صلوات القداس الإلهي لعيد العنصرة، وهو عيد حلول الروح القدس، ويتميز بطقس مختلف عن بقية الطقوس، حيث تصلى به صلوات السجدة بكل عام.