أمين عام البرلمان: المجلس حريص على دوره رغم أزمة كورونا

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان أنجز خلال دور الإنعقاد الحالي، 110 قوانين، منذ بداية الانعقاد أكتوبر الماضي.وأكد فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال تفقده الإجراءات الاحترازية بالبرلمان لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن المجلس حريص على الالتزام بدوره التشريعي، وإرسال رسالة بأن عجلة الدولة لا يمكن أن تتعطل، طالما هناك إجراءات وضوابط مطبقة لمواجهة الفيروس.وأشار الأمين العام، إلى أنه في خلال أول يوم لإعلان جائحة كورونا، وافق البرلمان على 11 قانونا بينهم 9 نهائيا، والباقي في مجموعه، لافتا إلى أن البرلمان لديه اليوم أجندة تشريعية مزدحمة.