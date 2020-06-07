بـ1.1 مليار جنيه.. تسليم المرحلة الأولى من غرب قنا الجديدة 30 يونيو

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المدينة في 30 يونيو 2020 المقبل، في إطار الخطة الموضوعة لها، لافتًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى في البنية الأساسية تبلغ 1.1 مليار جنيه على مساحة 8971 فدانا.وأشار فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي يبلغ 150 مليون جنيه، بينما تبلغ تكلفة مشروع سكن مصر 170 مليون جنيه، موضحًا أن التكلفة الخاصة بالبنية الأساسية تشمل الشبكات والمياه ومحطات الصرف الصحي والطرق.وأوضح رئيس الجهاز، أن إنشاء المدن الجديدة يساهم في تنشيط العديد من القطاعات المهمة ويوفر فرص عمل مما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.