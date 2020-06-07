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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

واردات الصين النفطية تبلغ ذروة شهرية غير مسبوقة في مايو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:18 ص
النفط
النفط
وكالات
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قفزت واردات الصين من النفط الخام 19.2% في مايو عنها قبل عام، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، مع تعافي الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتظهر بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترى 47.969 مليون طن من النفط، بما يعادل 11.296 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات أجرتها رويترز.

وبالمقارنة، كانت واردات الشهر السابق 9.84 مليون برميل يوميا في حين أن واردات مايو 2019 بلغت 9.47 مليون برميل يوميا.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، اشترت الصين 215.576 مليون طن من النفط الخام، أو 10.353 مليون برميل يوميا، بزيادة 5.2 % على أساس سنوي، بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك، ولم تصدر الجمارك بيانات مجمعة هذا العام إلا لواردات يناير وفبراير.

ويرى المحللون أن طلب الصين على النفط عاد إلى أكثر من 90 % من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط معدلات التشغيل في مصافي التكرير المدعومة من الدولة 71.27 % في مايو، مرتفعا 3.21 نقطة مئوية مقارنة مع أبريل، في حين بلغ معدل التشغيل في المصافي المستقلة 76.12 %، وفقا لبيانات ترصدها شركة سابلايم الاستشارية.

وقال فنج لي شي، المحلل لدى آي.اتش.اس ماركت، متحدثا قبل صدور الأرقام، "في ضوء تعاف أسرع لمعدلات استهلاك الخام بالمصافي، فضلا عن أنشطة التخزين القوية، نتوقع أن ترتفع واردات الخام الصينية ارتفاعا كبيرا قبيل حدوث تعاف كامل لطلب المصب".

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات منتجات الوقود المكرر بلغت 3.89 مليون طن في مايو، وبين يناير ومايو، صدرت الصين 29.90 مليون طن من منتجات الوقود.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي في مايو، شاملة المنقول بخطوط الأنابيب والمسال، 7.84 مليون طن.

وسجلت تلك الواردات 40.12 مليون طن بين يناير ومايو، حسبما ذكرته الجمارك.

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