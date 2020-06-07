أسعار العملات فى البنوك اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 7-6-2020:

أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم الأحد 7-6-2020:

تستعرض "الدستور" أسعار العملات المختلفة في مصر، والتي شهدت استقرارًا خلال الفترة السابقة رغم صعود الدولار.بنك مصرشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.13- 16.23يورو 18.05- 18.38الجنيه الإسترليني 20.16 - 18.45دينار كويتي 50.93 - 51.68ريال سعودي 4.21 - 4.32درهم إماراتي 4.37 - 4.41بنك الإسكان والتعميرشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15 - 16.25اليورو 17.90 - 18.10الجنيه الإسترليني 20.20 - 20.44الدينار الكويتي 50.00 - 51.76الريال السعودي 4.20 - 4.32درهم إماراتي 4.26 - 4.41بنك الإسكندريةشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15- 16.25اليورو 17.05- 18.28الجنيه الإسترليني 20.16- 20.44الدينار الكويتي 49.97 - 51.75الريال السعودي 4.22 - 4.32درهم إماراتي 4.33 - 4.42أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريشراء- بيعالدولار الأمريكي 16.13- 16.23اليورو 15.05- 18.29الجنيه الإسترليني 20.16- 20.41الدينار الكويتي 50.93- 51.68الريال السعودي 4.21 - 4.32درهم إماراتي 4.37 - 4.41أسعار العملات في بنك كريدى أجريكولشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15 - 16.25دينار كويتي 51.92 - 52.59ريال سعودي 4.28 - 4.33جنيه إسترليني 20.18- 20.44اليورو 18.08 - 18.26بنك قناة السويسشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15- 16.25دينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 4.77 - 4.81ريال سعودي 4.12- 4.27جنية إسترليني 20.18– 2044اليورو 18.08- 18.31شراء - بيعالدولار الأمريكي 16.13 - 16.26اليورو 18.17 - 18.32جنيه إسترليني 20.27- 20.44ريال سعودي 4.29 - 4.33دينار كويتي 51.36- 52.80درهم إماراتي 4.39 - 4.42