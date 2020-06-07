أسعار العملات فى البنوك اليوم الأحد 7-6-2020
الأحد 07/يونيو/2020 - 05:31 ص
وسام عطيةطباعة
تستعرض "الدستور" أسعار العملات المختلفة في مصر، والتي شهدت استقرارًا خلال الفترة السابقة رغم صعود الدولار.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 7-6-2020:
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
يورو 18.05- 18.38
الجنيه الإسترليني 20.16 - 18.45
دينار كويتي 50.93 - 51.68
ريال سعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.20 - 20.44
الدينار الكويتي 50.00 - 51.76
الريال السعودي 4.20 - 4.32
درهم إماراتي 4.26 - 4.41
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
اليورو 17.05- 18.28
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.44
الدينار الكويتي 49.97 - 51.75
الريال السعودي 4.22 - 4.32
درهم إماراتي 4.33 - 4.42
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
اليورو 15.05- 18.29
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.41
الدينار الكويتي 50.93- 51.68
الريال السعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.28 - 4.33
جنيه إسترليني 20.18- 20.44
اليورو 18.08 - 18.26
بنك قناة السويس
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.18– 2044
اليورو 18.08- 18.31
أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم الأحد 7-6-2020:
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13 - 16.26
اليورو 18.17 - 18.32
جنيه إسترليني 20.27- 20.44
ريال سعودي 4.29 - 4.33
دينار كويتي 51.36- 52.80
درهم إماراتي 4.39 - 4.42
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 7-6-2020:
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
يورو 18.05- 18.38
الجنيه الإسترليني 20.16 - 18.45
دينار كويتي 50.93 - 51.68
ريال سعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.20 - 20.44
الدينار الكويتي 50.00 - 51.76
الريال السعودي 4.20 - 4.32
درهم إماراتي 4.26 - 4.41
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
اليورو 17.05- 18.28
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.44
الدينار الكويتي 49.97 - 51.75
الريال السعودي 4.22 - 4.32
درهم إماراتي 4.33 - 4.42
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
اليورو 15.05- 18.29
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.41
الدينار الكويتي 50.93- 51.68
الريال السعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.28 - 4.33
جنيه إسترليني 20.18- 20.44
اليورو 18.08 - 18.26
بنك قناة السويس
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.18– 2044
اليورو 18.08- 18.31
أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم الأحد 7-6-2020:
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13 - 16.26
اليورو 18.17 - 18.32
جنيه إسترليني 20.27- 20.44
ريال سعودي 4.29 - 4.33
دينار كويتي 51.36- 52.80
درهم إماراتي 4.39 - 4.42