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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات فى البنوك اليوم الأحد 7-6-2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:31 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
وسام عطية
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تستعرض "الدستور" أسعار العملات المختلفة في مصر، والتي شهدت استقرارًا خلال الفترة السابقة رغم صعود الدولار.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 7-6-2020:
بنك مصر

شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
يورو 18.05- 18.38
الجنيه الإسترليني 20.16 - 18.45
دينار كويتي 50.93 - 51.68
ريال سعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41

بنك الإسكان والتعمير

شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.20 - 20.44
الدينار الكويتي 50.00 - 51.76
الريال السعودي 4.20 - 4.32
درهم إماراتي 4.26 - 4.41

بنك الإسكندرية

شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
اليورو 17.05- 18.28
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.44
الدينار الكويتي 49.97 - 51.75
الريال السعودي 4.22 - 4.32
درهم إماراتي 4.33 - 4.42

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

شراء- بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
اليورو 15.05- 18.29
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.41
الدينار الكويتي 50.93- 51.68
الريال السعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول

شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.28 - 4.33
جنيه إسترليني 20.18- 20.44
اليورو 18.08 - 18.26

بنك قناة السويس

شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.18– 2044
اليورو 18.08- 18.31

أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم الأحد 7-6-2020:

شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13 - 16.26
اليورو 18.17 - 18.32
جنيه إسترليني 20.27- 20.44
ريال سعودي 4.29 - 4.33
دينار كويتي 51.36- 52.80
درهم إماراتي 4.39 - 4.42

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