«المسماري»: أردوغان لن يحيي جيشه اليوم بعد مقتل عشرات الأتراك

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن وسائل الإعلام المضللة صورت أن هناك انتصارا وهميا للميليشات في طرابلس.وأضاف المسماري، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، أن ما حدث هو صدور أوامر عسكرية من قيادة الجيش الليبي بإطلاق حوار وطلبنا من الدول أن يكون هناك تعهد بعدم تقدم الميليشيات.ولفت إلى أن الأتراك أرسلوا أسلحة وطائرات مسيرة، وقامت المليشيات بأكبر هجوم على مدينة سرت، باستدعاء المليشيات من عدة مدن، لكن القوات المسلحة استطاعت القضاء على كثير من عناصر تلك المليشيات بدعم القوات الجوية للجيش الليبي.وأضاف: "القوات المسلحة الليبية قامت اليوم بعمل رائع، ولن يستطيع أردوغان أن يخرج ويحيي قواته لأنه تم القضاء على عشرات من قوات الجيش التركي وتدمير غرف عمليات في غرب مدينة سرت، لدينا عشرات الجثث متناثرة ومحترقة، لكننا لن ننشرها في الإعلام احتراما للآدمية، ولتستمر الجزيرة في نشر أكاذيبها".وأشار إلى أن الميليشيات استخدموا البوارج الحربية التركية والطائرات المسيرة ولكن تدخلت القوات الجوية الليبية، وأوقفتها.