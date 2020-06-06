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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات فى السويس

السبت 06/يونيو/2020 - 11:26 م
ضبط كمامات
ضبط كمامات
كريم أنور
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أحبط رجال مباحث التموين في السويس، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات إلى المحافظة، قبل توزيعها على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية، وبلغ عدد الكمامات المضبوطة 86 ألف كمامة.

وكان مدير أمن السويس، لواء رجب عبد العال، قد وردت إليه معلومات تفيد بدخول سيارات نقل محملة بكمية من الكمامات غير المطابقة للمواصفات، بغرض توزيعها على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية وبيعها للمواطنين، استغلالًا لأزمة احتياج المواطنين لها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكون مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، اللواء عامر محمود، حملة مكبرة بقيادة العقيد شريف أمين رئيس مباحث التموين، واستوقفت السيارتين المحملتين بشحنة الكمامات، قبل دخولها محافظة السويس.

وأكدت لجنة من مديرية الصحة في السويس، صحة المعلومات بعدم مطابقة الكمامات التي تم ضبطها للمواصفات الصحية، وحافظت الشرطة على الكمامات، وحررت محضرًا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، إقبالًا شديدًا على شراء الكمامات، خاصة بعد تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول أي مواطن لا يرتدي كمامة لأي مصلحة حكومية، أو ركوب المواصلات العامة، مما دفع بعض ضعاف النفوس لمحاولة استغلال احتياج السوق للكمامات، ومحاولة إغراقه بنوعية غير مطابقة للمواصفات الصحية.

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