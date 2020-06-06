شروط الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي (فيديو)

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق الاجتماعي للإسكان، إن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي مختص بتوفير السكن لمحافظات الصعيد، موضحا أن شروط الحصول على وحدة تتمثل في أن يكون السن يتراوح ما بين 21 لـ50 عامًا، ودخل الأعزب لا يزيد علي 4200 جنيه، ودخل الزوج والزوجة لا يزيد علي 5700 جنيه شهريًا، وأن يكون من المقيمين في المدينة التي حجز فيها، وألا يكون ممتلكا لأي وحدة في القطاع الخاص، وألا يكون استفاد من وحدات الإسكان الاجتماعي.وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الخبير الاقتصادي، إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء اليوم السبت، أن الاستلام في الإعلان العاشر كان محددا بعد 30 شهرا من الإعلان، ودفع 10 أقساط قبل الاستلام، ومن المفترض أن يستلم المواطنون الوحدات في الإعلان العاشر في النصف الأول من العام المقبل.ولفت إلى أن الصندوق سيحدد الأماكن الصالحة لبناء وحدات جديدة من الإسكان الاجتماعي الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها قبل التنفيذ لتحديد مدى الإقبال، مشيرًا إلى أن مواقع الإسكان تعمل بكافة طاقتها رغم أزمة كورونا.