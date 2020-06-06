«التعليم»: نسبة نجاح امتحانات أولى وثانية ثانوي الإلكترونية ٩٨٪

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية ٩٨٪ للصفين الأول والثاني الثانوي.وأكد الوزير أنه؜ اجتاز الامتحانات مليون و١٥٥ ألفا من الطلاب، وتم حجب حوالي ٢٥ ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان.وأضاف أن النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط، أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.