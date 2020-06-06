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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عودة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العالقين في لندن

السبت 06/يونيو/2020 - 02:37 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الغفار
حسن كامل
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أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عودة طلاب الأكاديمية العالقين في لندن، والحاصلين على منحة دراسية لإتمام الفصل الدراسى لعام 2019-2010، فى إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الأكاديمية وجامعة Uclan University بالمملكة المتحدة، وعددهم ٣٦ طالبا من مختلف الفروع والكليات، بعد تلقيهم كل الرعاية والاهتمام طوال فترة الدراسة وحتى العودة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد حلمى أنسى ممثل جامعة يوكلن بالمملكة المتحدة نائب عميد كلية الهندسة لاتجاه الهندسة الميكانية والصيانة، ومدير برامج منح الاتحاد الأوروبي أريسموس الخاصة بالجامعات والشركات المصرية.

من جانبه، قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمتابعة الطلاب والاطمئنان على سير العملية التعليمية طوال فترة الدراسة، وحرص على التواصل وعقد العديد من اللقاءات معهم عن طريق البث المباشر "أونلاين" للاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالمجهود الذى بذلته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة فى معالى السفيرة نبيلة مكرم عبيد، التي قامت بتذليل كافة الصعوبات لحين عودة الطلاب إلى أرض الوطن، وذلك ‎فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقب تلقيها العديد من الاستغاثات من المصريين العالقين في الخارج، والتى تهدف إلى تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية أن السفارة المصرية في إنجلترا حرصت على متابعة الطلاب طوال فترة الدراسة على مدار خمسة أشهر، وقامت بتذليل كافة الصعوبات والمتابعة المستمرة لحين عودة الطلاب سالمين إلى أسرهم على شركة طيران Air Cairo، التى قامت بتوفير كل سبل الرعاية فى رحلة العودة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب.

وأثنى رئيس الاكاديمية على المجهود المبذول من قبل الدكتورة إيمان جمال الدين مرسى، مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب، لإنجاح منظومة التدريب الدولى والمحلى، والوصول بالخدمة التى تقدم للطلاب بهذا الشكل المشرف الذى تفخر به الأكاديمية.

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