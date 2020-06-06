وفاء عامر تحذر متابعيها من فجر الخصام (فيديو)
السبت 06/يونيو/2020 - 02:30 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها، مقطع فيديو جديد بصوتها محذرة فيه متابعيها من فجر الخصام عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت وفاء عامر على الفيديو، قائلة: "اياكم وفجر الخصومة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.
وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"، وتجسد في الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.
فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم. شاهد
وعلقت وفاء عامر على الفيديو، قائلة: "اياكم وفجر الخصومة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.
وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"، وتجسد في الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.
فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم. شاهد