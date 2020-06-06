إطلالة جذابة لـ آيتن عامر على إنستجرام

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.وظهرت آيتن ترتدي فستان لونه أبيض عليه ورود، وكتبت على الصورة، قائلة: "صباح الورد"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، ممنبهرين بإطلالاتها وجمالها.وشاركت آيتن عامر مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ولفتت الأنظار بدور "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه في أي وضع.