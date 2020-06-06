وزير العدل يتابع احتياجات تطوير وصيانة المحاكم بصفة دورية

يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، الإجراءات التي اتخذت لسد احتياجات المحاكم، حيث وجه في فبراير الماضي مساعده لقطاع شؤون المتابعة والإنجاز، بموافاته شخصيًا أولًا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات على مستوى الجمهورية.وأصدر مروان خلال الفترة الماضية تعليمات برفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوي، الأمر الذي تضمن سالفًا تكليف قطاع شؤون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.كما ووجه بضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الأن في المحاكم واستراحات القضاة، والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسؤولًا عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.كما يتابع مروان توجيهاته لمساعديه المختصين بحل المشكلات وبعض السلبيات التي توجد في عدد من مباني المحاكم، وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم الذين طرحوا خلال لقاءهم بالوزير فبراير الماضي بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.