مصطفى النجار: ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا أبدت استعدادها لعودة السياحة لمصر

قال الخبير السياحى مصطفى النجار، إن بعض الدول السياحية الكبرى فى أوروبا، كشفت عن جدول تشغيلها للسياحة والفنادق والشركات المختصة، واحتفظت لنفسها بحق التحكم والسيطرة فى الزوار في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن وضع الجداول لا يعني بالضرورة أن السياحة عادت لها.وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس أن اليونان أعلنت الفتح خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة أعداد الدول ضئيلة جدا، وأغلب دول أوروبا ستعتمد على السياحة الداخلية كما فعلت مصر، لكن المشكلة أن السياحة الداخلية ليست الأهم فى مصر.وأوضح أن الدول التي أبدت استعدادها للسياحة إلى مصر، هي ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا، ولكن ترتيباتها ما زالت قائمة، وكل فندق سيأخذ شهادة أنه مؤهل للعودة، وهناك مجموعة من الإجراءات منها إلغاء الأوبن بوفيه، وأن أدوات الطعام ستستخدم مرة واحدة فقط، وتباعد بين السياح، وأعتقد أن العودة ستكون فى أكتوبر، فالخسائر فى العالم ستصل إلى 900 مليار دولار.واختتم الخبير السياحي تصريحه قائلا إن ألمانيا دفعت لشركة طيرانها 9 مليارات دولار، وسنغافورة أعلنت ضخ 13 مليار دولار فى شركة طيرانها أيضا، فالعالم كله خسر 100 مليون وظيفة بسبب الخسائر، وفى مصر، هناك حملات على الإنترنت وترويج لأماكن سياحية، والتأكيد على أن مصر تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية.