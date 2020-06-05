رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون تعيد جنودها من واشنطن

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:32 م
البنتاجون
البنتاجون
منار أحمد
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إعادة 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى منطقة واشنطن العاصمة للتصدي لاضطرابات محتملة.

وصرح مسئول أمريكي دون الكشف عن هويته لقناة "العربية" الإخبارية، بأن وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر، مشيرا إلى أن الجنود سيعودون إلى مواقعهم في فورت براج في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، صباح الأربعاء، أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان راث هوفمان، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية"، وكان رئيس الحرس الوطني الأميركي قد أعلن سابقًا أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

الصور

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء