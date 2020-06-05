البنتاجون تعيد جنودها من واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إعادة 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى منطقة واشنطن العاصمة للتصدي لاضطرابات محتملة.وصرح مسئول أمريكي دون الكشف عن هويته لقناة "العربية" الإخبارية، بأن وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر، مشيرا إلى أن الجنود سيعودون إلى مواقعهم في فورت براج في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، صباح الأربعاء، أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان راث هوفمان، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية"، وكان رئيس الحرس الوطني الأميركي قد أعلن سابقًا أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.