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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السورية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:27 م
هزة أرضية
هزة أرضية
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية ملاطية شرقي تركيا على مسافة 270 كم شمال شرق مدينة حلب.

وأشار المركز- اليوم الجمعة- إلى أن "سكان مدن في شمال العراق وتركيا، شعروا بالهزة".

وأعلن المركز، أمس الخميس، تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.4 و2.0 درجات على مقياس ريختر على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب مدينة حلب.

وتعرضت المنطقة لسلسلة هزات أرضية منذ نحو شهرين، تركز معظمها على الساحل السوري، وتراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

من جهتها، أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بأن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء بوتورغة في تمام الساعة 21:06 بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان أن "الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وشعر بها سكان الولايات المجاورة".

وأفاد بيان صادر عن ولاية ملاطية بأن "السلطات المحلية لم تتلق بعد أي بلاغ حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

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