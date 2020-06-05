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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بشاي»: السوق يشهد نقصا في الأدوات الصحية بسبب كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:52 م
متي بشاي
متي بشاي
دعاء أبو العزم
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قال متي بشاي، عضو شعبة الأدوات الصحية، إن هناك حالة من الركود في الأسواق تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بشاي، في تصريح لـ"الدستور" أن السوق يشهد نقصا في كثير من المنتجات الخاصة بالأدوات الصحية خاصة التي يتم استيرادها من إيطاليا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على السلع المستوردة من الأدوات الصحية ما يسبب ارتفاع أسعارها.

ولفت أيضا إلى أن هناك تأثر في حركة التجارة والتبادل التجاري بسبب كورونا على الأدوات الصحية سواء كانت صادرات أو واردات.

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