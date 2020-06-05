«بشاي»: السوق يشهد نقصا في الأدوات الصحية بسبب كورونا

قال متي بشاي، عضو شعبة الأدوات الصحية، إن هناك حالة من الركود في الأسواق تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضاف بشاي، في تصريح لـ"الدستور" أن السوق يشهد نقصا في كثير من المنتجات الخاصة بالأدوات الصحية خاصة التي يتم استيرادها من إيطاليا.وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على السلع المستوردة من الأدوات الصحية ما يسبب ارتفاع أسعارها.ولفت أيضا إلى أن هناك تأثر في حركة التجارة والتبادل التجاري بسبب كورونا على الأدوات الصحية سواء كانت صادرات أو واردات.