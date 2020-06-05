خروج 20 من «عزل كفر الزيات» بعد تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، اليوم، خروج 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء.وأكد «البرعي» أن جميع الحالات تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية بعد إجراء المسحة الأخيرة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى، منوهًا إلى أنه تم التنبيه عليهم اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.