رئيس قسم المناعة بطب عين شمس: درجة الإصابة بكورونا تختلف من شخص لآخر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن درجة التأثر بالإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، موضحًا أن الأمر يتحدد وفقًا لقوة الجهاز المناعي، وكمية الفيروس التي دخلت الجسم.وأشار الدكتور أشرف عقبة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا متدرجة، حيث تختلف أعراض الإصابة بالفيروس من مصاب لآخر، ومن ثم لا يوجد بروتوكول موحد لعلاج مصابي كورونا.وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس أنه حسب قوة الجهاز المناعي، ودرجة الإصابة، والأعراض المصاحبة، والتاريخ المرضي للمصاب يتحدد بروتوكول العلاج.ونوه بأنه يتم عزل الأشخاص الذين يسجلون درجات إصابة بالفيروس بنسب بسيطة منزليًا، مشيرًا إلى أنه في حالة إصابة شخص يعاني من أمراض أخرى كالسكرى أو الضغط، أو من ذوى الهمم فلا يجوز عزله منزليًا، خاصة أن قدرته على مساعدة نفسه ستكون أقل من اللازم، ومن الممكن أن يؤذى نفسه دون قصد.وشدد على ضرورة الابتعاد تمامًا عن الشخص المصاب بالفيروس، أو استعمال أدواته الشخصية تجنبًا لنقل العدوى.