وزيرة التخطيط: تأجيل المستحقات المالية على القطاعات المتضررة من كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس يضم مجموعة من الوزارات، ويهدف إلى عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات، والغرف السياحية، واتحاد المقاولين وغيرهم للعمل على استمرارية موائمة بين مستويات الأجور والأسعار.وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن دور المجلس برز مهامه بشكل كبير خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية وتضررت بعض القطاعات من جراء أزمة انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور يؤكد فكرة التضامن والتكاتف الاجتماعي لدعم القطاعات االمتضررة عقب أزمة كورونا.وأوضحت أن العمالة المنتظمة تتبع صندوق الطوارئ، حيث يتم تجميع البيانات، سواء من قطاع السياحة، أو من خلال القطاعات التي تضررت بشكل جزئى، لافتة إلى أن الدور الأساسي للمنشآت هو الحفاظ على العمالة الخاصة بها.ونوهت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، بأن الدولة المصرية منحت القطاعات المتضررة من فيروس كورونا تأجيلات لكل المستحقات المالية عن طريق تقديم طلب للوزير المعنى بهذا الأمر بهدف تقديم تيسيرات لحل أزمتهم.