أسعار العملات بالبنوك اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020

أرتفع أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020، وبدأت بالتغيير رغم تأثر جميع دول العالم بتداعيات إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بأسواق العملات.ورصدت «الدستور» إرتفاع أسعار الدولار لـ12 قرش ليسجل أعلى مستوى له منذ 7 أشهر مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، كما ارتفع اليورو والدينار الكويتي والجنية الاستراليني ايضا ما بين الـ5 قروش إلي 10 قروش ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020:بنك مصرشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.13- 16.23يورو 18.05- 18.38الجنيه الإسترليني 20.16 - 18.45دينار كويتي 50.93 - 51.68ريال سعودي 4.21 - 4.32درهم إماراتي 4.37 - 4.41بنك الإسكان والتعميرشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15 - 16.25اليورو 17.90 - 18.10الجنيه الإسترليني 20.20 - 20.44الدينار الكويتي 50.00 - 51.76الريال السعودي 4.20 - 4.32درهم إماراتي 4.26 - 4.41بنك الإسكندريةشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15- 16.25اليورو 17.05- 18.28الجنيه الإسترليني 20.16- 20.44الدينار الكويتي 49.97 - 51.75الريال السعودي 4.22 - 4.32درهم إماراتي 4.33 - 4.42أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريشراء- بيعالدولار الأمريكي 16.13- 16.23اليورو 15.05- 18.29الجنيه الإسترليني 20.16- 20.41الدينار الكويتي 50.93- 51.68الريال السعودي 4.21 - 4.32درهم إماراتي 4.37 - 4.41أسعار العملات في بنك كريدى أجريكولشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15 - 16.25دينار كويتي 51.92 - 52.59ريال سعودي 4.28 - 4.33جنيه إسترليني 20.18- 20.44اليورو 18.08 - 18.26بنك قناة السويسشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.15- 16.25دينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 4.77 - 4.81ريال سعودي 4.12- 4.27جنية إسترليني 20.18– 2044اليورو 18.08- 18.31أسعار العملات بالبنك المركزيشراء - بيعالدولار الأمريكي 16.13 - 16.26اليورو 18.17 - 18.32جنيه إسترليني 20.27- 20.44ريال سعودي 4.29 - 4.33دينار كويتي 51.36- 52.80درهم إماراتي 4.39 - 4.42