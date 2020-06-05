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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات بالبنوك اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:55 ص
العملات
العملات
وسام عطية
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أرتفع أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020، وبدأت بالتغيير رغم تأثر جميع دول العالم بتداعيات إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بأسواق العملات.

ورصدت «الدستور» إرتفاع أسعار الدولار لـ12 قرش ليسجل أعلى مستوى له منذ 7 أشهر مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، كما ارتفع اليورو والدينار الكويتي والجنية الاستراليني ايضا ما بين الـ5 قروش إلي 10 قروش ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020:

بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
يورو 18.05- 18.38
الجنيه الإسترليني 20.16 - 18.45
دينار كويتي 50.93 - 51.68
ريال سعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41

بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.20 - 20.44
الدينار الكويتي 50.00 - 51.76
الريال السعودي 4.20 - 4.32
درهم إماراتي 4.26 - 4.41

بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
اليورو 17.05- 18.28
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.44
الدينار الكويتي 49.97 - 51.75
الريال السعودي 4.22 - 4.32
درهم إماراتي 4.33 - 4.42

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 16.13- 16.23
اليورو 15.05- 18.29
الجنيه الإسترليني 20.16- 20.41
الدينار الكويتي 50.93- 51.68
الريال السعودي 4.21 - 4.32
درهم إماراتي 4.37 - 4.41

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15 - 16.25
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.28 - 4.33
جنيه إسترليني 20.18- 20.44
اليورو 18.08 - 18.26

بنك قناة السويس
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.15- 16.25
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.18– 2044
اليورو 18.08- 18.31

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.13 - 16.26
اليورو 18.17 - 18.32
جنيه إسترليني 20.27- 20.44
ريال سعودي 4.29 - 4.33
دينار كويتي 51.36- 52.80
درهم إماراتي 4.39 - 4.42

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