أمريكا تحاكم الضباط المتهمين بقتل «فلويد» نهاية يونيو

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم، بدء محاكمة ضباط شرطة مينيابوليس المتهمين في قتل جورج فلويد في 29 يونيو الجاري، وفق قناة «CBS» الأمريكية.وكان الادعاء الأمريكي بولاية مينسوتا التي شهدت حادث مقتل جورج فلويد على يد 4 ضباط شرطة، عدّل التهم الموجهة إليهم واتهامهم بالقتل من الدرجة الثانية بعد ضغوطات قوية نتيجة الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في عموم الولايات المتحدة.وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أن بعض المشاركين في الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد خارجون على القانون ويحملون أجندات متطرفة.وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن ضباط الشرطة انتهكوا قوانين فدرالية في مقتل فلويد مؤكدا أنهم يعملون على جمع الأدلة وأن العدالة ستأخذ مجراها واصفا حادثة وفاة جورج فلويد بأنها "قاسية جدا".وكان وزير العدل الأمريكي وليام بار، قال في وقت سابق، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقًا مستقلًا في واقعة مقتل جورج فلويد على يد أفراد من قوات الشرطة، مشيرا إلى أن بعض الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تنتهك القانون وترهب المواطنين، مشددا على أن حكم القانون هو الذي سينتصر في النهاية.