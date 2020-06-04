«إيبارشية حلوان» تطلق مهرجان الكرازة للأطفال «أونلاين»

أطلقت إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية لمرحلة الطفولة، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وقررت أسقفية الشباب، والتي تتابع مهرجان الكرازة المرقسية، أن تكون جميع فعاليات المهرجان بمختلف المراحل العمرية في الإيبارشيات دون حضور "أونلاين"، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية "أونلاين"، وتنظم كل منها كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.