وزير التنمية الألماني يشيد بقرار بلاده دعم برنامج أزمة كورونا

أشاد وزير التنمية الألماني، جرد مولر، بقرار الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتوسيع نطاق برنامج الدعم الفوري العالمي لوزارته لمكافحة تداعيات وباء كورونا.وقال مولر اليوم الخميس: "إنني سعيد بأن لجنة الائتلاف الحاكم تدعم الإجراءات الخاصة ببرنامجنا الفوري لمواجهة أزمة كورونا، بإجمالي ثلاثة مليارات يورو للعامين الحالي والقادم".وتابع الوزير الألماني: "ألمانيا تضع بذلك إشارة مهمة للتضامن، لأنه نتج من الأزمة الصحية أزمة غذائية واقتصادية مأساوية عالمية".وأضاف مولر أنه من الممكن من خلال الثلاثة مليارات يورو التي تم التعهد بها حاليا توسيع نطاق هذا البرنامج الفوري، وأن يتحول البرنامج لإسهام يهدف لتعزيز الاستقرار في المناطق التي تعاني من أزمات ومشكلات لاجئين بصفة خاصة.وتابع الوزير الألماني قائلا: "يتعين على دول أخرى وكذلك على الاتحاد الأوروبي المشاركة أيضا في إجراءات فورية، ولكن الإجراءات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لا تزال غير كافية على الإطلاق حتى الآن".وأكد مولر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسهام من خلال مساعدات طوارئ وقروض دعم اسقرار في مكافحة الأزمة وفي استقرار الجوار المباشر بأوروبا.