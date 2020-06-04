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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:58 م
الغنوشي وعبير موسى
الغنوشي وعبير موسى
أبوزيد على
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لاقت مداخلة رئيسة كتلة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى، في الجلسة العامة المخصصة لمساءلة رئيس البرلمان وزعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

ووجه نشطاء عبر صفحات فيسبوك العديد من الإشادات على مداخلة "موسى"، التي اتهمت فيها الغنوشي بتنفيذ أجندة "الإخوان" في تونس والمنطقة، فيما وصف البعض المداخلة بـ"التاريخية"، واصفين موسى بـ«المرأة الحديدية».

وجاءت التعليقات على النحو التالي:
كتب الإعلامي الحبيب لسود: "عبير موسى امرأة بحجم وطن". فيما قال الناشط السياسي ثامر إدريس: "تخطت عبير موسى جدران العزل التي راهن البعض عليها بتلاعبهم بعواطف الناس بغية الهيمنة فحطمت قوالبهم المحنطة وبعثت الروح في السياسي".

وقالت سناء العرفاوي في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك: "انتصرت عبير على حساب أبناء قطر وتركيا. برافو". واعتبر الأستاذ الجامعي الصغير عميرة أن "عبير موسى امرأة حديدية سيذكرها التاريخ بأنها رفعت راية وطنها وانتصرت على الخونة".

كما علّق الأكاديمي جوهر الجموسي قائلًا: "ليلة سقوط راشد الغنوشي في البرلمان". أما المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة، فأكد في تدوينته أن "الغنوشي تعرض لأكبر عملية ترذيل وإذلال في حياته".

في سياق متصل، قالت سميرة الدبابي: "برافو عبير وألف شكر على مواقفك وثباتك المشرف.. تونس بنسائها". كما كتب كريم الحمروني: "برافو عبير موسى.. وشكرًا على موقفك وجرأتك في البرلمان التونسي". وعلى غراره، كتب نعيم المناعي: "كلمة حق برافو برافو برافو عبير موسى".
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)
ردود أفعال التونسيين على مواجهة عبير موسى لـ«الغنوشي» (صور)

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