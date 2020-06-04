بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز: وحشتني

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها النجم الكبير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.وكتبت بوسي: "عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره، لأنه كان يوم سعادة لي، ويوم خاص لي، سأكون بجوارك أحتفل معك كما تعودنا، وهديتي لك والناس اللي بتحبك الدعاء والصدقة، وحشتني وبحبك".وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على زيارة قبر زوجها الراحل النجم محمود عبدالعزيز في الإسكندرية صباح اليوم الخميس، الذي يوافق ذكرى ميلاده، وقرأت سورة يس أمام قبره، خاصة أن بوسى تحرص دائمًا على زيارة قبر الراحل سواء في ذكرى ميلاده أو وفاته طوال السنوات الماضية.