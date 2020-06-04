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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق عقار بالأزبكية

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:09 م
حريق
حريق
حسام التمساح
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أمرت نيابة الأزبكية الجزئية تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق ممر داخل عقار بشارع 26 يوليو بنطاق منطقة الأزبكية لبيان الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة الأزبكية، وانتقلت 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة عليه دون إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق منفصل، كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية بعمارة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

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